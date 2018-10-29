Только для настоящих мужчин: Tesla выпустит совершенно новую зарядную станцию

Как было отмечено, на будущий год компания "Tesla" планирует выпустить зарядную станцию нового поколения.

Глава компании сообщил на своей странице в социальной сети о том, что они планируют увеличить в два раза количество станций под названием "Supercharger", которые предназначены для зарядки аккумуляторов электромобилей. Он рассказал о том, что сеть станет доступной всем слоям населения.

Также стоит сделать акцент на том, что Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt находятся на данный момент в списке самых крутых автомобилей десятилетия. Данный список был опубликован в сети. Tesla Model X 2016 года является вторым полностью электрическим автомобилем. Маск намекает на интерес компании "Tesla" в отношении сотрудничества с Mercedes-Benz. Представитель второй компании отказался давать комментарии по этому вопросу, но выразил удовлетворение интересом Маска к фургону. Tesla было бы интересно совместно с компанией Mercedes-Benz Daimler AG поработать над электрической версией фургона Mercedes-Benz Sprinter.

Также Илон Маск заявил о завершении строительства скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. Дпнный тоннель должен послужить альтернативой наземному транспорту и метро. Было запланировано, что в транспортную сеть воедет не больше тысячи остановок размером с парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения.