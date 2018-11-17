Asus ZenFone 5Z станет первым телефоном компании, обновленным до Android Pie

Сегодня, 13:44 \\ Техника и технологии

В начале наступающего года Asus ZenFone 5Z станет первым смартфоном, который получил обновление до Android Pie.

Asus нельзя внести в рейтинг самых производителей Android-устройств, которые спешат установить официальные обновления Oreo для лучших смартфонов компании. Но в отличие от многих других производителей, этот технологический гигант из Тайваня никогда не забывает о бюджетных телефонах.

И теперь, не отставая от компаний OnePlus, Nokia, Sony, Motorola и LG, которые присоединились к Google, Asus ZenFone 5Z также получит первую крупную ОС до конца 2019 года. Но Asus не является участником программы Android One, которая позволила бы ей выпустить новую ОС, построенную ранее. Кроме того, Samsung не планирует обновлять ни один из своих популярных флагманов в этом году.

Но январь 2019 – не такая страшная дата для обновления Android Pie. Технически «апгрейд» был сделан в Индии, но та же конфигурация ZenFone 5Z (номер модели ZS620KL) уже продаётся в США за разумные 500 долларов.

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