Не оправдали ожиданий: Apple сокращает производство новых айфонов

Компания Apple сокращает производство новинок iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR из-за низкого уровня продаж.

Корпорация вынуждена была принять данное решение не только из-за плохого уровня реализации, а также по причине того, что на последней презентации в сентябре были представлены сразу три новинки. Из-за этого компании стало сложно прогнозировать необходимые объемы выпуска аксессуаров, компонентов и гаджетов. Еще одна возможная причина: плохие продажи на китайском рынке, который «яблочный» производитель считает для себя одним из основных.

Больше всего проблем возникло с iPhone XR. На прошлой неделе Apple проинформировал некоторых поставщиков о снижении ранее заявленного плана производства этой модели почти на треть. Взамен этого американская компания увеличила выпуск iPhone 8 и iPhone 8 Plus. В Apple отказались комментировать данные изменения в объемах производства.

Один из крупнейших сборщиков Apple в Китае — компания Foxconn Technology Co. — сократил количество сверхурочных, которые традиционно вводила в периоды вслед за презентациями новинок. Из-за этого из компании уволились тысячи рабочих, которые получали основной доход именно за сверхурочную работу.

Инвесторы Apple уже высказали свое обеспокоенность тем фактом, что корпорация так сильно зависит от продаж одного гаджета. По этой причине акции компании заметно подешевели и Apple покинула список компаний, стоимость которых превышает триллион долларов.