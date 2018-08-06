Французы планируют провести испытания прототипа гиперзвукового самолёта в 2020 году

Конструкторы Французского центра аэрокосмических исследований (ONERA) приступили к рассмотрению концепции гиперзвукового пассажирского самолёта HEXAFLY-INT и ранним лабораторным испытания отдельных элементов.

Испытания прототипа гиперзвукового самолёта планируется провести в 2020 году. В рассмотрении концепции принимают участие российские и австралийские учёные. Работа началась в конце октября и предположительно завершится в конце 2018 года. Сам проект разрабатывается с 2014 года, ожидается, что до конца текущего года к нему присоединятся специалисты из Бразилии.

В рамках проекта планируется провести неоднократные испытания конструкции гиперзвукового самолёта как в аэродинамической трубе, так и на специальном стенде. Учёные отмечают, что в ходе текущих испытаний будут определены оптимальные возможности конструкции. Иные подробности проекта не раскрываются.

Самолёт выполняется по схеме с несущим корпусом, обеспечивающим образование значительной части подъёмной силы на широком фюзеляже. Планируется, что конструкция будет управляться и стабильно проходить расстояние в 8,6 тысяч км/ч, что равно 7,4 числам Маха. Первыми заказчиками летательного аппарата могут стать как коммерческие авиакомпании, так и военные предприятия.

Дочернее предприятие Boeing, Aurora Flight Sciences, в 2019 году планирует представить первый беспилотный летательный аппарат, работающий на солнечных батареях. Кроме того, ранее на канале «Звезда» случайно продемонстрировали секретные российские разработки гиперзвукового истребителя шестого поколения.