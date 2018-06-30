С каждым разом эффектней: стал известен размер экрана сгибающегося смартфона Huawei

Как отмечается, стала обнародована информация о размере экрана сгибающегося смартфона Huawei. Производитель уже отправил свои образцы корейским операторам сотовой связи, при этом говорится об устройстве в почти законченном состоянии.

Информация о дизайне и характеристиках гаджета не сообщается но известно, что внешний дисплей будет 5-дюймовым, а складывающийся пополам экран в разложенном виде будет иметь диагональ 8 дюймов.

В планы Huawei на период 2019 года входит создание мобильного устройства с такими характеристиками как 5G, 10-кратный зум и камеры из четырёх сенсоров. Как отмечает руководство компании, очень важно обеспечить контроль подключений к сети, что поможет экономить расход зарядки. Также планируется расширить сети фирменных магазинов в странах Европы. Около десяти-двадцати салонов будут открыты в 2019 году, первый из них появится в Гамбурге.

К тому же, компания Samsung выпустит не менее 1 миллиона складных смартфонов, хотя до сих пор, представив концепт своего сгибающегося смартфона Galaxy F, не раскрыла его характеристик. Данный смартфон должен выйти в начале следующего года. Отмечается, что статистика показывает значительное уменьшение количества людей, которые готовы платить большие деньги за телефоны. Так, компании Apple за последний го пришлось сократить объемы производства в два раза.