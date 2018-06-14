Глава Apple признался, что его начал утомлять iPhone

Сегодня, 13:26 \\ Техника и технологии

Глава корпорации «Apple» Тим Кук признался, что он стал реже пользоваться айфоном. Об этом он рассказал в интервью интернет- изданию «Axios».

По словам Кука, он начал уставать от большого потока новостей и информации, которые он получает через iPhone. Поэтому он настроил смартфон таким образом, что уведомления приходят ему значительно реже. Из-за этого сократилось и время использования им «яблочного» устройства.

Также в интервью Тик Кук затронул тему использования мобильных устройств для разного рода действий, выходящих за рамки закона.

Ранее сообщалось, что руководство «Apple» обязывает своих сотрудников иногда работать стоя, для этого им предоставлены специальные стоячие столы. Гендиректора корпорации уверен, что это благотворно повлияет на здоровье и уровень жизни его подчиненных.

Также с «Apple» связан новый скандал относительно прочности новых iPad Pro 2018, которые при толщине 5,9 дюймов не выдерживают даже минимальных нагрузок и ломаются пополам как «печеньки».

Тим Кук возглавил «Apple» в августе 2011 года после того, как Стив Джобс решил оставить руководство компанией из-за продолжительной болезни. Джобс умер в октябре этого же года от онкологии.

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Автор - Анна Андреева
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