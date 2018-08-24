Xiaomi разработала технологичный вспениватель для молока

Сегодня, 12:24 \\ Техника и технологии

Китайская компания продолжает расширять линейку своей продукции, разрабатывая ежедневно все новые и новые устройства. Высокотехнологичный вспениватель молока получил название Xiaomi Milk Steamer.

 Корпорация старается создавать гаджеты, которые основаны на высоких технологиях и могут облегчить повседневную жизнь людей. В этот раз разработчики занялись устройством, которое может помочь, если необходимо вспенить молоко. Известно, что аналогичные аппараты называют также капучинаторами или пенообразователями. Они служат, чтобы быстро взбивать молоко и создать из него пенку. Как правило, они используются при приготовлении горячих напитков на основе кофе.

Сообщается, что Xiaomi Milk Steamer имеет несколько режимов работы. При этом если нужно нагреть молоко, то максимальный объем, который может вместить устройство, составляет 250 мл. Если же необходимо создать пенку – 150 мл. Также гаджет оснащен мощным двигателем, скорость которого достигает 5500 оборотов в минуту.

Корпус аппарата изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 316. Устройство сравнительно недорогое, его цена составляет 43 доллара. Кроме того, его удобно мыть после использования. Все электронные детали расположены в нижней части гаджета – его основании. Это позволяет свободно извлечь чашу и ополоснуть ее водой.

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Автор - Евгения Чернобаб
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