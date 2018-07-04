Instagram сообщил о крупной утечке паролей пользователей

Сегодня, 10:13 \\ Техника и технологии

Из-за ошибки в системе шифрования пароли пользователей Instagram могут оказаться в открытом доступе. Информацию уже подтвердили официальные представители компании.

Баг возник из-за сбоя функции Download Your Data (рус. Скачай свои данные), которая была запущена еще весной 2018 года в рамках обновления, разработанного по причине изменения европейских правил по обработке данных (GDRP). Функция, которая подвела своих разработчиков и пользователей, позволяла узнать, что именно Instagram знает о владельце аккаунта. Однако оказалось, что злоумышленники тоже могли воспользоваться этой функцией, чтобы получить доступ к паролю профиля Instagram. Его можно было получить в виде URL-ссылки на компьютере, с которого осуществлялся вход в аккаунт.

Эксперты уже выразили свое мнения относительно ситуации, заметив, что подобной неприятности можно было избежать, если бы Instagram надежно зашифровывал пароли своих пользователей. Напомним, что сейчас пароли многочисленных юзеров хранятся в плохо зашифрованном виде.

Instagram - популярное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, созданное в 2010 году. Автор идеи и создатель – Кевин Систром. Instagram позволяет делать фотографии квадратной формы очень похожие на фото моментальной фотографии Polaroid. В 2018 году количество зарегистрированных пользователей составляет 1,1 миллиард человек.

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Автор - Анна Андреева
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