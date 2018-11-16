Своих защищаем: в США признали, что китайская компания нарушила патенты Motorola Solutions

Сегодня, 21:50 \\ Техника и технологии

В Соединенных Штатах было замечено, что китайская компания смогла нарушить патенты Motorola Solutions, ей запретили импортировать свою продукцию на территорию Америки.

В распоряжении китайцев есть шестьдесят дней для того, чтобы каким-то образом обжаловать данное решение. Американская омпания Motorola Solutions работает над созданием такой техники как рации и приложения общественной безопасности.

Также стоит отметить, что Узбекистан и Китай провели бизнес-форум, который был посвящен дальнейшему развитию экономического и инвестиционного сотрудничества. В форуме принимали непосредственное участие представители известных компаний, таких как «CASIC», «Petrochina», «COFCO Corporation», «CNTIC», «ZTE», «Huawei» и многие другие.

Для Motorola One Power поступит обновление операционной системы, в течение недели владельцам данного смартфона поступают уведомления об изменениях. Стоит сделать акцент на том, что обновление вышло довольно быстро, учитывая, что эта модель представлена на рынке не более месяца.

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Автор - Алевтина Сергеева
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