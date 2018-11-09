Пользователи Windows 10 получили долгожданное обновление

Операционная система Windows 10 получила обновление, которого пользователи ждали более 10 лет. Теперь специальный пакет SDK даёт разработчикам возможность создавать приложения, предназначенные для 64-разрядной современной архитектуры ARM. Это открывает безграничные возможности.

Любой желающий может скачать последнюю версию Visual Studio 15.9, которая позволяет разработчикам создавать современное программное обеспечение. Ожидается, что благодаря данному новшеству появятся универсальные приложения, которые без проблем будут функционировать на любой версии Windows. Это относится и к ARM-версии, работающей на планшетах и ультрабуках. Однако не стоит возлагать на новшество большие надежды, поскольку современные чипы ARM, по типу Snapdragon 850, с трудом обеспечивают и пятую часть мощности, предлагаемой последними версиями компьютерных процессоров от AMD и Intel.

Изначально ожидалось, что данная возможность появится в мае.

Ранее компания Microsoft выпустила новое обновление для Windows, которое повергло пользователей в шок. С обновлением стало доступно светлое оформление, однако большинство отметило, что оно сильно бросается в глаза и мешает работать за компьютером.