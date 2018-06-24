Журнал "Time" опубликовал ТОП-10 видеоигр 2018 года

До Нового 2019 года осталось 44 дня, а это значит, что пора подводить итоги уходящего 2018 года. В журнале «Time» согласны с этим мнением и поэтому опубликовали ТОП-10 лучших видеоигр 2018 года.

Безоговорочным лидером рейтинга стала игра «God of War. В ней игрок сможет почувствовать себя могущественным воином Кратосом, посмевшим бросить вызов богам Олимпа. Второе почетное место заняла пошаговая стратегия «Marvel’s Spider-Man», основанная на истории о Человеке-пауке. Оба лидера списка были созданы специально для PlayStation 4.

Замыкает тройку лидеров видеоигра «Into the Breach». В пятерку также смогли «пробиться» Subnautica (4 место) и Red Dead Redemption 2 (5 место).

Далее по порядку идут следующие игры: Florence (6 позиция), Super Mario Party (7 позиция), Assassin’s Creed Odyssey (8 позиция), Dandara (9 позиция). Замыкает рейтинг игра Donut County.

«Time» - американский еженедельный журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке, основанный в 1923 году. Издание составляет и публикует рейтинги за определенный период (год, столетие и т. д.).

Традиционно «Time» называет в последнем декабрьском номере «человека года». Номинация «Человек года» присуждается с 1927 года, когда этого звания удостоился летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику. В 2007 этого почетного звания был удостоен Президент России Владимир Путин. А в 2017 это звание было присуждено нескольким людям – его были удостоены все те, кто выступил против сексуальных надругательств и преследований, в том числе и ведущие участники движения #MeToo.