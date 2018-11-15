Родители предупреждают о приложении, в котором Санта-Клаус угрожает детям смертью

На опасную интернет-игрушку пожаловалась встревоженная мама.

Женщина заявила, что её 12-летний сын скачал в Сети приложение под названием «Позвони Санте» («Call Santa»). После того, как пользователь выбирает команду «Позвонить», в течение нескольких секунд он слышит в трубке хриплый голос «Санта-Клауса», который угрожает детям смертью. «Привет. Ты слышишь меня? Через 5 ночей, если ты ничем не будешь занят, я найду тебя и убью», - угрожает голос с того конца «провода».

Мама 12-летнего мальчика обратилась к администрации сайта, на котором было размещено подобное приложение, где ей пообещали разобраться в происшествии. Женщина предупреждает родителей во всём мире об опасности и просит их тщательно проверять детские программы, скачанные в Сети. На данный момент не известно, что следует за угрозами псевдо-Санты. Однако имея доступ к мобильному номеру, злоумышленники могут действительно навестить звонивших «через пять ночей».