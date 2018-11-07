Стали доступны "шпионские" фото Samsung Galaxy A8s

В Сеть "утекли" фото грядущего флагмана Samsung Galaxy A8s с "дырявым" экраном. Дырявым его называют потому, что вырез для фронтальной камеры у него встроен прямо в экран.

Снимки были опубликованы днем 18 ноября в Twitter на странице @BayTeknolog. Скорее всего «шпионские» кадры удалось сделать на сборочном производстве компании. Судя по фото, «дырка» будет находится в верхней части экрана строго посередине.

О технических характеристиках Galaxy A8s ничего неизвестно. Учитывая тот факт, что о новинке представители "Samsung" сообщили в Китае, возможно, модель будет продаваться исключительно на китайском рынке.

Помимо Galaxy A8s в начале 2019 года в продажу поступят смартфон от Samsung с гибким экраном и смартфон Galaxy S10.

Напомним, что ранее южнокорейский бренд представил сразу четыре вида дисплеев в рамках серии "Infinity". Экран с "дыркой" получил название Infinity-O.