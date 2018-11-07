Стали доступны "шпионские" фото Samsung Galaxy A8s

Сегодня, 17:36 \\ Техника и технологии

В Сеть "утекли" фото грядущего флагмана Samsung Galaxy A8s с "дырявым" экраном. Дырявым его называют потому, что вырез для фронтальной камеры у него встроен прямо в экран.

Снимки были опубликованы днем 18 ноября в Twitter на странице @BayTeknolog. Скорее всего «шпионские» кадры удалось сделать на сборочном производстве компании. Судя по фото, «дырка» будет находится в верхней части экрана строго посередине.

О технических характеристиках Galaxy A8s ничего неизвестно. Учитывая тот факт, что о новинке представители "Samsung" сообщили в Китае, возможно, модель будет продаваться исключительно на китайском рынке.

Помимо Galaxy A8s в начале 2019 года в продажу поступят смартфон от Samsung с гибким экраном и смартфон Galaxy S10.

Напомним, что ранее южнокорейский бренд представил сразу четыре вида дисплеев в рамках серии "Infinity". Экран с "дыркой" получил название Infinity-O.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Пользователи негативно восприняли новый дизайн Windows 10

 15 ноября компания Microsoft обновила интерфейс Windows 10, который шокировал многих пользователей. Новая тестовая сборка имеет номер 18282 и распространяется в рамках инсайдерской программы раннего...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Xiaomi представила новые кварцевые часы с сапфировым стеклом за 25 долларов

 Китайская корпорация продолжает пополнять ассортимент своей продукции. Месяц назад...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Россияне получат доступ к дешёвому безлимитному интернету от Yota

 Оператор связи Yota запустил новый тарифный план для всех регионов, который открывает...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ