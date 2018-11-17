Новый iPad Pro не прошел испытание на прочность

Сегодня, 17:18 \\ Техника и технологии

Пользователи Apple негодуют: пластиковый ультратонкий корпус нового iPad Pro не выдерживает даже самых минимальных нагрузок.

Счастливые (или уже не очень) обладатели iPad Pro 2018 года выпуска публикуют в социальных сетях фотографии, на которых отчетливо видны изгибы гаджета. Некоторые утверждают, что поврежденный девайс они достали их запакованной коробки, а это значит, что планшет с минимально возможной толщиной 5,9 дюймов (около 15 сантиметров) не способен выдержать даже транспортировку до места реализации.

В компании "Apple" на эти жалобы пока официально не отреагировали.

Блогер под ником JerryRigEverything испытал новинку на прочность и выложил видео, на котором показал, что iPad Pro можно «легким движением руки» сломать пополам «как печеньку». Непрочность корпуса приводит к повреждению как самого дисплея, так и внутренней начинки.

Напомним, что компания "Apple" представила революционный ультратонкий планшет iPad Pro с безрамочным экраном 30 октября. Достичь такой тонкости удалось благодаря отказу от разъема для наушников. В России новинка уже проявилась в продаже. Минимальная цена составляет 66 тысяч рублей.

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Автор - Анна Андреева
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