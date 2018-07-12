Apple сняла с продажи роутеры AirPort

Корпорация Apple прекратила продажи Wi-Fi маршрутизаторов AirPort Extreme и AirPort Time Capsule. О завершении их производства было объявлено еще в апреле, однако с полок магазинов они исчезнут только сейчас. Таким образом Apple окончательно уйдет с рынка продажи устройств для беспроводного доступа к Сети.

На место «яблочных» маршрутизаторов придут маршрутизаторы другой американской компании - Linksys.

Обновление снятых с продажи моделей компания прекратила еще в далеком 2013 году, после чего был ликвидирован профильный отдел. AirPort Express можно было приобрести за 99 американских долларов. Для него не выпускали обновления в течение последних шести лет. AirPort Extreme и Time Capsule стоили дороже - 199 и 299 долларов США соответственно. О них разработчики не вспоминали целых пять лет. Устаревшие роутеры еще можно найти в продаже в некоторых странах, однако скоро и там их уже не будет.

Официальную причину подобного решения в компании не раскрывают. Скорее всего, это связано с низким уровнем продаж и малой конкурентноспособностью роутера.

При помощи этих теперь уже никому не нужных роутеров Apple продвигала идею беспроводного доступа в интернет с помощью Wi-Fi. Особенностью гаджетов была надежность и высокая стабильность работы, легкость настройки и привлекательный дизайн.

Напомним, что ранее Apple внесла iphone 5 в список устаревших моделей. Теперь владельцы «древних» гаджетов не могут пройти техническое обслуживание в официальных сервисах компании.