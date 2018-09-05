Nokia снова в теме: компания выпустит модель с пятью объективами

Как отмечается, изображение чехла подтверждает, что смартфон Nokia 9 имеет камеру с пятью объективами. По такому вырезу семь круглых отверстий, оформленных в виде цветка легко можно будет отличить чехол для данной модели телефона.

Пять из всех имеющихся отверстий принадлежат объективам, а два оставшихся предназначены для вспышки и вспомогательных датчиков. Этот дизайн настолько нестандартен, что достаточно сложно поверить в возможность реализации данной задумки, но производитель уже готовит чехлы для данной модели.

Точная информация о дате выхода в продажу нового устройства пока не сообщается. Но есть предположения, что Nokia 9 дебютирует в феврале 2019 года. Гаджету производства финской компании приписывают крутые характеристики, среди которых чип Snapdragon 845, операционная система у смартфона будет Android 9.0 Pie.

Также стоит отметить, что Nokia представит в Дубае сразу три новых смартфона. Эксперты сделали предположение, что компания покажет такие модели как Nokia 9, Nokia 8.1 и Nokia 2.1 Plus. Точных сведений о представляемых моделей на данный момент нет. Известно, что производители оборудовали флагман необычной тыльной камерой.