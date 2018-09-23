Ученые в Египте создали устройство, которое может дистанционно спасать людей в море

Сегодня, 19:56 \\ Техника и технологии

Специалисты из Египта создали плавательное устройство, которое может заменять собой спасателей. Сообщается, что оно было создано с целью предотвращать количество смертей, которое в настоящее время на курортах увеличилось.

 Об этом рассказало саудовское издание «Аш-Шарк Аль-Аусат». Известно, что устройство было разработано в Технологическом университете Ассиута. Отмечается, что водный аппарат уже прошел испытания, которые завершились успешно. Авторы разработки сообщают, что после внедрения в широкое производство устройство будет крайне полезным для общества.

Так, известно, что в процессе испытаний, которые проходили на одном из общественных пляжей Александрии, аппарат с рекордной скоростью вытаскивал тонущих людей из воды. Уникальность гаджета в том, что может работать дистанционно. Кроме того, благодаря ему спасение людей будет происходить без помощи спасателей и более оперативно.

Директор отдела разработки и передачи технологий в университете Мухаммад Наджи аль-Нашар подчеркнул, что как раз задержка спасателей является основной причиной гибели людей, которые оказались в опасной ситуации в море. По его словам, устройство поможет этого избежать.

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Автор - Евгения Чернобаб
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