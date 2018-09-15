Новое - лучше: ASUS обновила ОС смартфонов ZenFone до Android 9.0

Отмечается, что компания ASUS обновила ОС смартфонов ZenFone до Android 9.0. Как только обновление станет доступно для скачивания, на экране телефона появится соответствующее уведомление.

Для того, чтобы обновить операционную систему, достаточно нажать на уведомление. После завершения загрузки необходимо начать установку новой операционной системы. Во время обновления гаджет должен будет дважды автоматически перезагрузиться, в течении этого времени не следует отключать питание телефона. Известно, что с новой операционной системой должно появиться больше возможностей, появится всплывающий регулятор громкости, изменения, связанные с операциями копирования, вставки и удаления, а также нововведения для самой OC.

Стоит отметить, что смартфон Asus ZenFone Max Pro M2 получит SoC Snapdragon 660 и тройную камеру. А Asus ROG Strix Radeon RX 590 является самой большой по габаритам видеокартой AMD.