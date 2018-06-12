Porsche спроектировала для Panasonic дизайн стиральной машины

Всемирно известная компания Porsche разработала дизайн стиральной машины. Сообщается, что устройства будут производиться в Китае. Представитель Panasonic рассказал, что стиральная машина работает на основе технологий "умных вещей".

Издание Bloomberg сообщает, что стоимость будет установлена в пределах 2900 долларов. Стиральная машина называется Alpha. Известно, что ее корпус выполнен нержавеющей стали. Уникальность дизайна состоит в том, что цифровая панель, где можно выбрать необходимые функции и установить правильный режим стирки имеет вид приборной панели автомобиля.

Устройство оснащено модулем Wi-Fi. Это сделано, чтобы его обладатели могли регулировать количество стирального порошка и иных средств, используемых при стирке. Кроме того, владельцы гаджета смогут управлять им со своего смартфона, куда будут приходить уведомления о том, какой этап стирки протекает в данный момент.

Представитель Panasonic Тецуро Хомма отметил, что продажа будет осуществлена именно в Китае не просто так. По его мнению, потребители в других странах еще не готовы переплачивать за современные возможности и технологии. В Китае же, напротив, наблюдается повышенный интерес к «умным вещам». Хомма посетил несколько домов в стране и убедился в этом: у жителей установлено на смартфоны по 8 приложений, чтобы иметь возможность управлять домашней техникой.