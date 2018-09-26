Microsoft выпустит дешевую версию Xbox One без дисковода за 200 долларов

Отказ от этого компонента позволит желающим сэкономить 100 долларов. Новинка должна появиться на прилавках в 2019 году.

Как сообщают инсайдеры, Microsoft наравне с другими производителями не планирует выпускать новое поколение консолей минимум до 2020 года. Однако рынок вынуждает компанию обновлять ассортимент. Вскоре его должны пополнить более дешевые версии Xbox One.

Выпуск одной из таких запланирован на 2019 год. От оригинала устройство будет отличаться дешевизной и отсутствием дисковода. Примерная стоимость новинки составит 200 долларов. Одновременно с этим Microsoft наладит программу по обмену физических дисков на коды для скачивания аналогичных игр в фирменном интернет-магазине.

Как сообщает издание Thurbott, позднее компания намерена выпустить ещё одну бюджетную консоль под названием Xbox One S SKU. Её технические характеристики пока неизвестны. Разработчики допускают, что в ней может появиться и оптический привод.