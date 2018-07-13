Приоткрыта завеса тайны: назван создатель биткоина

Сегодня, 14:36 \\ Техника и технологии

Отмечается, что за образом всем известного Сатоши Накамото, предполагаемого создателя биткоина, стоит неизвестный миру программист-самоучка Дейв Клейман.

Этот мужчина в прошлом был полицейским и не имел специального образования программиста, он всему учился самостоятельно. В 1995 году попал в автомобильную катастрофу, в следствии чего оказался прикован к инвалидной коляске. Также стоит сказать о том, что с тех пор, как Дейва парализовало, он начал активно разрабатывать различных программы, в числе которых оказались концепцию компьютерной криминалистики и технологии распределенных реестров.

На данный момент биткоин падает, эксперты объясняют это тем, что конкурентная борьба привела к разделению криптовалюты на две. При разделении одной криптовалюты на две ее владелец получает по единице обеих валют, которые в связи с таким процессом обесцениваются. Капитализация биткоина упала ниже миллиарда долларов, в настоящий момент в обороте находится более семнадцати миллионов монет. Как отмечается, курс биткоина снизился на пятнадцать процентов за прошедшую неделю, наибольший спад пришелся на 15 ноября.

По данным Государственного университета русского языка имени Пушкина слово "биткоин" вошло в тройку самых употребляемых за прошедший год.

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Автор - Алевтина Сергеева
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