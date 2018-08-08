Владельцам Samsung Galaxy придется платить за яркие темы для смартфона

Сегодня, 14:30 \\ Техника и технологии

Срок бесплатного использования сократился до 14 дней. Такие изменения отражены в обновленной политике компании.

 Уведомление актуально для смартфонов под управлением Android 9.0 Pie. Владельцев устройств из серии Galaxy обяжут платить за яркие темы после пробного периода. Свободной останется лишь стандартная. Таким образом Samsung планирует поощрять разработчиков.

Система будет предупреждать пользователей за сутки и за десять минут до конца заявленного срока. Перед ними встанет выбор из трех вариантов: оплатить понравившуюся тему, на две недели сменить другой или довольствоваться заводскими параметрами. Нововведения должны вступить в силу уже через несколько месяцев непосредственно в фирменном магазине тем.

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Автор - Александр Лубяной
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