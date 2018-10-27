Huawei Mate 20 обошел iPhone XR и XS в работе без подзарядки батареи

Эксперты провели тест и определили, какой флагман 2018 года дольше всех проработает без подзарядки. Оказалось, что смартфон от Huawei показал куда лучшие результаты, чем новые гаджеты от Apple.

Многие эксперты любят сравнивать смартфоны. Чаще всего, в сравнение идут телефоны от Apple, которые постоянно вынуждены «сражаться» с флагманами от других брендов. В этот раз специалисты портала PhoneArena сравнили смартфоны от Huawei, Apple, Samsung, Google и LG.

Рейтинг смартфонов, которые дольше всего работают без подзарядки, возглавил Huawei Mate 20. Этот телефон обошел iPhone XR и XS. В работе без подзарядки батареи китайский флагман оставался в течении 14 часов и 28 минут.

iPhone XR смог проработать в подобном ритме 11 часов и 1 минуту, модель XS Max показала результат 9 часов и 34 минуты, а обычный XS проработал всего 8 часов и 37 минут. Аутсайдером рейтинга оказалась компания LG. Смартфоны V40 ThinQ и G7 ThinQ проработали около 6 часов.

Также специалисты проверили, как быстро гаджеты заряжаются. Смартфон от Huawei зарядился за 98 минут, а вот «яблочные» телефоны заряжались куда дольше. iPhone XR зарядился за 192 минуты, XS – за 185 минут, а XS Max и вовсе заряжался 209 минут.