Apple наладит работу Siri в оффлайн-режиме

16 ноября компания зарегистрировала в патентном бюро США заявку на новый проект. Он предусматривает, что фирменный голосовой помощник сможет выполнять команды даже без доступа к Интернету.

В настоящее время работа Siri осуществляется через серверы Apple. Получив звуковой сигнал, помощник отправляет его на обработку. Специальные алгоритмы расшифровывают сообщение, переводят его в текст и определяют команду. Лишь после этого ответ поступает на устройство пользователя. Ситуацию должен в корне изменить патент под названием Offline personal assistant.

Судя по документам, это будет упрощенная версия Siri, способная работать в оффлайн-режиме. Для этого разработчики задействуют системы языковой обработки, уже встроенную в iPhone или iPad. Для этого нужно наладить связь помощника с системой распознавания голоса, фонетическим алфавитом, словарем, механизмом синтеза речи, модулем обработки родного языка. В этом Apple поможет искусственный интеллект.