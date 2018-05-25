Apple наладит работу Siri в оффлайн-режиме

Сегодня, 19:37 \\ Техника и технологии

16 ноября компания зарегистрировала в патентном бюро США заявку на новый проект. Он предусматривает, что фирменный голосовой помощник сможет выполнять команды даже без доступа к Интернету.

 В настоящее время работа Siri осуществляется через серверы Apple. Получив звуковой сигнал, помощник отправляет его на обработку. Специальные алгоритмы расшифровывают сообщение, переводят его в текст и определяют команду. Лишь после этого ответ поступает на устройство пользователя. Ситуацию должен в корне изменить патент под названием Offline personal assistant.

Судя по документам, это будет упрощенная версия Siri, способная работать в оффлайн-режиме. Для этого разработчики задействуют системы языковой обработки, уже встроенную в iPhone или iPad. Для этого нужно наладить связь помощника с системой распознавания голоса, фонетическим алфавитом, словарем, механизмом синтеза речи, модулем обработки родного языка. В этом Apple поможет искусственный интеллект.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Пользователи негативно восприняли новый дизайн Windows 10

 15 ноября компания Microsoft обновила интерфейс Windows 10, который шокировал многих пользователей. Новая тестовая сборка имеет номер 18282 и распространяется в рамках инсайдерской программы раннего...

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Новый кнопочный телефон Nokia 106 прослужит без подзарядки три недели

 Финская корпорация HMD Global выпустила новый кнопочный телефон Nokia 106. Гаджет...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Эксперты обнаружили новый мощный способ кражи денег из банкоматов

 Оказалось, что средством для обмана являлась программа FASTCash. Известно, что она...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ