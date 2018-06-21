Меморандум в действии: поисковик "Яндекса" удаляет из выдачи ссылки на пиратские сайты

Сегодня, 18:42 \\ Техника и технологии

Компания надеется, что принятые меры помогут привить пользователям стремление к легальному контенту. О начале исполнения обещаний отчиталась пресс-служба.

 1 ноября группа интернет-организаций подписали с правообладателями антипиратский меморандум. Он обязал Mail.ru, Rambler и "Яндекс" изменить условия поисковой выдачи. Последние уже продемонстрировали концепцию "честного интернета" в действии.

С 15 ноября поисковик "Яндекса" сверяется со специальным реестром сайтов со спорным контентом. О ссылках на нелегальные страницы сообщают сами пользователи. На основе этих данных система удаляет пиратскую часть из поисковой выдачи. Финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский призвал коллег из других компаний присоединяться к борьбе с пиратским контентом в России.

Напомним, ранее свободная политика сервиса "Яндекс.Видео" стала причиной скандала. На его страницах нелегально оказались сериалы производства ТНТ, ТВ3, «Супер» и 2х2. Руководство телеканалов подало против "Яндекса" судебные иски. После разбирательств стороны решили заключить соглашение.

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Автор - Александр Лубяной
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