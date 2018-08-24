Blizzard откроет бесплатный доступ к Overwatch на целую неделю

Сегодня, 17:11 \\ Техника и технологии

После окончания акции желающие смогут оформить подписку, сохранив прогресс. Об этом компания пишет на официальном сайте.

 Бесплатно поиграть в Overwatch можно будет с 20 по 27 ноября. Blizzard на целую неделю предоставит новичкам возможность опробовать всех 29 героев. Новый женский персонаж Эш не станет исключением. Разработчики не будут ограничивать игроков в режимах, картах или внутриигровых предметах.

Свободный доступ к Overwatch откроют для PlayStation 4, Xbox One и PC. Игру можно скачать в PS Store, сервисе Microsoft или лаунчере Blizzard. Когда закончится бесплатная неделя, достаточно оплатить игру через ту же учетную запись.

Параллельно Blizzard запускает ещё одну акцию совместно с Twitch. Компания предлагает те же семь дней по два часа в сутки смотреть стримы, посвященные Overwatch. За это игроки получат три граффити с Эш. Отмечается, что пользователям необходимо привязать игровой аккаунт к Twitch.

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Автор - Александр Лубяной
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