Blizzard откроет бесплатный доступ к Overwatch на целую неделю

После окончания акции желающие смогут оформить подписку, сохранив прогресс. Об этом компания пишет на официальном сайте.

Бесплатно поиграть в Overwatch можно будет с 20 по 27 ноября. Blizzard на целую неделю предоставит новичкам возможность опробовать всех 29 героев. Новый женский персонаж Эш не станет исключением. Разработчики не будут ограничивать игроков в режимах, картах или внутриигровых предметах.

Свободный доступ к Overwatch откроют для PlayStation 4, Xbox One и PC. Игру можно скачать в PS Store, сервисе Microsoft или лаунчере Blizzard. Когда закончится бесплатная неделя, достаточно оплатить игру через ту же учетную запись.

Параллельно Blizzard запускает ещё одну акцию совместно с Twitch. Компания предлагает те же семь дней по два часа в сутки смотреть стримы, посвященные Overwatch. За это игроки получат три граффити с Эш. Отмечается, что пользователям необходимо привязать игровой аккаунт к Twitch.