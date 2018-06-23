В США испытывают вечный аэростат

Минобороны Соединенных Штатов проводит тестирование аэростата, способного долгие годы находится в небе.

Инженеры из военного ведомства США проводят испытания аэростата, который будет работать долгий период времени без надобности спуска на землю. Такой особенностью аппарат обязан панелям солнечных батарей, которые вмонтированы в его конструкцию. Данный источник питания позволит добиться автономности работы.

Аэростаты, питающиеся энергией солнца, смогут находиться достаточно далеко от земной поверхности. Работая на рубеже с космосом, такие аппараты смогут обслуживать труднодоступные районы сигналом интернета и прочими видами связи. Также зонды смогут заниматься метеорологической и другой исследовательской деятельностью, ведь солнечная энергия считается одной из самых выгодных. Так как в области работы аэростата, а это примерно 18 километров над уровнем моря, существуют постоянные ветреные потоки – аппарат будет оснащен специальными датчиками. С их помощью двигатель сам будет знать, когда нужно немного спуститься или подняться для баланса.