В США испытывают вечный аэростат

Сегодня, 04:30 \\ Техника и технологии

Минобороны Соединенных Штатов проводит тестирование аэростата, способного долгие годы находится в небе.

Инженеры из военного ведомства США проводят испытания аэростата, который будет работать долгий период времени без надобности спуска на землю. Такой особенностью аппарат обязан панелям солнечных батарей, которые вмонтированы в его конструкцию. Данный источник питания позволит добиться автономности работы.

Аэростаты, питающиеся энергией солнца, смогут находиться достаточно далеко от земной поверхности. Работая на рубеже с космосом, такие аппараты смогут обслуживать труднодоступные районы сигналом интернета и прочими видами связи. Также зонды смогут заниматься метеорологической и другой исследовательской деятельностью, ведь солнечная энергия считается одной из самых выгодных. Так как в области работы аэростата, а это примерно 18 километров над уровнем моря, существуют постоянные ветреные потоки – аппарат будет оснащен специальными датчиками. С их помощью двигатель сам будет знать, когда нужно немного спуститься или подняться для баланса.

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Автор - Антон Словацкий
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