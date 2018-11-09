Пользователи негативно восприняли новый дизайн Windows 10

15 ноября компания Microsoft обновила интерфейс Windows 10, который шокировал многих пользователей. Новая тестовая сборка имеет номер 18282 и распространяется в рамках инсайдерской программы раннего доступна Windows Insider.

Новое обновление в Windows 10 открыло доступ к светлой теме оформления. Чтобы её активировать пользователю нужно войти в «Параметры Windows» и выбрать настройки персонализации. Изменение темы значительно повлияет на цвет интерфейса, сделав его намного светлее. Многие пользователи сошлись во мнении, что новая расцветка им не понравилась.

Кроме того, новая тема осветляет даже панель задач, стартовое меню, экранную клавиатуру, строку состояния, центр управления и многие другие элементы, чего в других версиях операционной системы не было. В тестовой сборке есть и светлые обои, адаптированные под идентичную тему. Пользователи отмечают, что это выглядит слишком броско и отвлекает от работы. По словам экспертов, в этом обновлении нет смысла и пользы, пользоваться им будет малое количество людей.

После тестов доступ к новой версии откроется всем пользователям. Произойдёт это через несколько месяцев, что позволит сотрудникам компании доработать обновление и значительно улучшить, взяв во внимание поступившие отзывы.

Ранее стало известно, что компания Microsoft возобновила рассылку обновления Windows 10 - October 2018 Update, который вышел ещё 2 октября, но из-за ошибок его пришлось отозвать. Теперь производитель исправил ошибки и уверяет, что всё работает исправно.