Sony закроет игровые сервера PlayStation 3 с начала 2019 года

Некоторые игры станут недоступны для мультиплеерного режима. Такое уведомление компания отправляет непосредственно пользователям.

Вскоре Sony может выпустить пятое поколение своих консолей. На фоне этого PlayStation 3 теряет свою актуальность. В 2019 году производители начнут постепенно останавливать поддержку сервисов для этой модели. Первыми пострадают игровые серверы некоторых проектов.

Пока список относительно невелик. 31 января закроют сетевую игру для Warhawk, Twisted Metal, PlayStation All-Stars: Battle Royale и Sound Shapes. Скорее всего, игроки не смогут покупать различные внутриигровые предметы. Впрочем, пользователи сохранят доступ к сюжетным кампаниям и прочим режимам одиночной игры. Так подходит к концу эпоха PlayStation 3, которая длилась с 2006 года.