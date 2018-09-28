Россияне получат доступ к дешёвому безлимитному интернету от Yota

Оператор связи Yota запустил новый тарифный план для всех регионов, который открывает доступ к безлимитному интернету за 10-15 рублей.

Тарифный конструктор позволяет выбирать только нужные опции: минуты, гигабайты или безлимитный доступ к самым востребованным приложениям и социальным сетям. Кроме того, пользователи получили возможность с помощью всего одной кнопки подключиться к безлимитному трафику для музыкальных сервисов.

Плата за новый тариф составляет от 10 до 15 рублей в месяц в зависимости от места проживания абонента. Подключение к неограниченным социальным сетям обойдётся в 20-25 рублей. Безлимитное прослушивание музыки стоит от 30 до 40 рублей, а доступ к просмотру видео на YouTube – от 30 до 100 рублей. Также для пользователей смартфонов, расходующих много трафика, оператор добавил пакет 50 Гб. Стоимость зависит от региона и варьируется от 180 до 500 рублей. Тарифный план доступен по всей стране, кроме Магаданской области и Камчатского края.

Впервые подобная опция была запущена в марте 2018 года в Москве и области дочерней компанией «Мегафона» - «Скартел», работающей под брендом Yota. За время действия тарифа к нему подключилось 16% пользователей. Yota сочла эксперимент удачным и решила расширить территорию его действия.