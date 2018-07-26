Huawei разрабатывает голосовой помощник для своих устройств за рубежом

Компания намерена составить конкуренцию Google Assistant и Alexa от Amazon на международном рынке. Об этом CNBC заявил исполнительный директор Ричард Ю.

Huawei уже выпустила голосового помощника под названием Xiaoyi. Он помогает управлять колонкой AI Cube, но только в пределах Китая. За рубежом умное устройство поддерживает Alexa. По словам Ричарда Ю, компания разрабатывает собственного виртуального помощника, которого будет не стыдно представить в других странах. Пока проект Huawei нуждается в существенной доработке языков. Директор не смог назвать примерную дату его выпуска.

В настоящее время рынок мобильных устройств уверенно держит Google, предоставляя свой Assistant всем смартфонам и планшетам на Android. Тем временем, Amazon интегрирует Alexa во многие умные колонки и ряд аппаратов партнерских компаний. Эти голосовые помощники по прежнему будут устанавливать в продукцию Huawei.