Обновление принесло "Яндекс.Браузеру" темную тему и новые вкладки

Теперь у пользователей больше вариантов для настройки интерфейса под свой вкус. О нововведениях пресс-служба компании рассказала на официальном сайте.

По словам арт-директор Андрея Тарасова, люди используют "Яндекс.Браузер" для различных целей и с разным настроением. Поэтому разработчики пытаются угодить всем требованиям пользователей, расширяя галерею фонов и функционал программы. Новые возможности принесло обновление для браузера, доступное на Windows и macOS.

"Яндекс.Браузер" получил темную тему, которая снизит нагрузку на зрение в слабоосвещенной обстановке. А настройках появились опции для внешнего вида вкладок. Пользователям предлагают выбрать из шести форматов, включающих классический прямоугольник и трапецию. Достаточно отметить кружочек напротив наиболее привлекательного дизайна.