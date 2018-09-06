Вирус-вымогатель WannaCry заражает компьютеры по всему миру

На него приходится до 29% всех кибератак на системы, защищенные антивирусами "Лаборатории Касперского". Так отчитались аналитики компании.

Весной 2017 года вирус WannaCry массово атаковал компьютеры по всему миру. Вредоносная программа захватывала управление операционной системы и вымогала деньги под угрозой удаления данных. Согласно подсчетам экспертов, ущерб для пользователей составил около миллиарда долларов.

В "Лаборатории Касперского" утверждают, что разработчики WannaCry успешно продолжают свою преступную деятельность. За третий квартал 2018 года он стал самым распространенным трояном. От WannaCry существенно отстает GandCrab, на который пришлось более 12%. В десятку лидеров также вошли Cryakl, PolyRansom, Shade, и Crysis. А вот Cerber и Purgen потеряли свои позиции. Специалисты по киберзащите успокаивают: их антивирус справляется с этими угрозами и обеспечивает безопасность компьютеров.