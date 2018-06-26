Бельгийцы презентовали самый крупный подъемный кран в истории

Новый образец подъемного механизма способен перетаскивать 5 тысяч тонн груза.

Бельгийская машиностроительная компания Sarens продемонстрировала миру свое новое детище – грузоподъемный кран SGC-250. Он имеет возможность отрывать от земли и переносить в радиусе 50 метров грузы, достигающие 5 тысяч тонн, а при работе на 100-метровой дистанции – 2 тысячи. Максимальный радиус работы крана составляет 275 метров. Первый образец крана установлен в порту города Гент, а в 2019 году его «брат» будет задействован на возведении АЭС в Великобритании.

Рабочий элемент SGC-250 смонтирован на кольцевой платформе, что позволяет ему вращаться вокруг своей оси. Подъемную силу крана обеспечивает система лебедок, которая заменила гидравлическую механику многих других кранов. Максимальная масса машины достигает 250 тысяч тонн, но благодаря колесным тележкам, давление на почву составляет около 25 тонн на квадрат.