Обновленный помощник "Алиса" помогает заказать товары на маркетплесе "Беру"
Разработчики "Яндекс" объединили возможности двух своих сервисов для удобства пользователей. Об этом рассказал технический директор "Яндекс.Маркета" Алексей Шевенков.
Представитель компании отметил, что все больше людей используют голосовых помощников для поиска и покупки различных товаров. Такая функция стала ведущим трендом в торговле через Интернет. Согласно прогнозам экспертов из OC&C Strategy Consultants, в 2022 году спрос на заказы через помощников вырастет в 20 раз, а продажи через них увеличатся до 40 миллиардов долларов в год.
Поэтому и "Алиса" получила возможность заказа. Обновленный сервис помогает пользователям искать и оформлять товары в маркетплейсе "Беру". Достаточно её об этом попросить. Получив запрос на определенный объект, "Алиса" уточнит основные характеристики. Сделав окончательный выбор, товар можно тут же заказать доставку. Если чего-то на "Беру" не окажется, "Алиса" предложит найти это в "Яндекс.Маркете".
Однако расплачиваться с курьером придется наличными. Алексей Шевенков пообещал, что электронную оплату банковскими картами запустят в 2019 году. Кроме того, пока "Алиса" не умеет оформлять сразу несколько позиций - эта опция появится позднее.
Первые дни "Яндекс" привлекает новых клиентов бесплатной доставкой в честь открытия. Но с 17 ноября пользователям придется оплачивать курьерские услуги при заказе до 3,5 тысяч рублей. Напомним, сервис "Беру" открыли 24 октября текущего года.