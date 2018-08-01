Бах, и нету: iPhone X взорвался прямо в процессе обновления системы

Один из клиентов компании Apple сообщил о том, что его смартфон iPhone X взорвался после обновления операционной системы. По его словам, смартфон обновил операционную систему во время зарядки и, как следствие, из него начал идти дым, а затем произошел взрыв.

Было отмечено, что для зарядки iPhone использовалось оригинальное устройство. Сотрудники фирмы проинформированы о произошедшем инциденте и продолжают разбираться в причинах случившегося.

Также стоит отметить, что бюджетный iPhone XR сильно упал в цене на территории России. Согласно имеющимся данным, россияне могут приобрести смартфон за 56 тысяч, в то время как стартовая цена его равняется 65 тысячам. К преимуществам гаджета можно отнести то, что устройство оборудовано безрамочным LCD-экраном и одинарной камерой, объем памяти смартфона составляет 64 Гб. Эксперты отмечают, что снижение цены связано тем, что спрос оказался значительно ниже, чем рассчитывали производители.

Сервис Apple Pay стал доступен для клиентов ОПТ Банка, с помощью этого сервиса они могут совершать онлайн-покупки, а также производить оплату с мобильных устройств. Руководство банка делает акцент на том, что теперь нет необходимости оформлять длинные документы, где нужно вручную вписывать огромное количество данных.