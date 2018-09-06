Новая технология позволит производить посадку самолётов при любых погодных условиях

Холдинг «Росэлектроника» разработал новую систему посадки самолётов при неблагоприятной погоде СП-2010, как сообщили в руководстве компании. Росавиация уже выдала соответствующий сертификат.

Как заявляют разработчики, антенны будут исправно работать, несмотря на влагу, осадки, ветер или обледенение. В зимнее время они не требуют больших денежных трат на эксплуатацию, поскольку пропадает необходимость чистить снег перед антеннами. Кроме того, подобный аэродромный комплекс повышает безопасность полётов. Формирование и обработка сигналов в аппаратуре происходит с помощью цифровых технологий.

Потенциальными заказчиками новой системы выступили гражданские и военные аэропорты и космодромы, а также некоторые зарубежные компании.

Ранее стало известно, что в «Росэлектронике» создали новую технологию для российской армии, которая повышает качество передачи информации по радиоканалам коротковолнового диапазона. В компании выразили надежду, что технология будет широко применяться в Вооружённых силах РФ.