Xiaomi объявила цену Mi 8 Pro в России

Xiaomi презентовала в России флагманский смартфон Mi 8 Pro, который стал самой дорогой моделью компании в стране.

Новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, обладает памятью на 6, 8 или 127 ГБ и аккумулятором на 3000 мАч. У смартфона OLED-экран 6,2 дюйма с разрешением 2248х1080 пикселей. На российском рынке будут доступны версии на 8 и 128 ГБ.

Смартфон также поддердживает две сим-карты, NFC и Bluetooth 5.0. Он работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10.

Характеристики основной камеры соответствуют прошлым версиям: два модуля с разрешением 12 мегапикселей, один из которых имеет широкий угол обзора. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп.

Особенностью Mi 8 Pro вляется сканер отпечатков пальцев под экраном и «прозрачнная» задняя панель. Однако вскоре после начала продаж выяснилось, что это всего лишь наклейка под стеклом, а не реальная «начинка» телефона.

Продажи стартуют в России 23 ноября. В максимальной комплектации гаджет можно будет приобрести за 40 тысяч рублей. Mi 8 Pro будет продаваться на официальном сайте компании Mi.com и на площадке AliExpress Tmall.

Xiaomi Corporation - китайская компания, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году. С 2018 года является шестой в мире и четвертой в Китае по производству смартфонов. Помимо мобильных устройств занимается производством планшетов, ноутбуков и устройств для умного дома. Чистая прибыль фирмы в прошлом году составили 17 миллионов долларов.