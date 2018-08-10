Британская авиакомпания заявила о краже карт хакерами из России

Злоумышленники похитили огромную сумму денег, хранившихся на счетах клиентов British Airways. Об этом пишет The Daily Telegraph.

В сентябре британская авиакомпания заявила о похищении пользовательских данных. За два месяца эксперты провели расследование и объявили, что киберпреступники взломали 244 тысячи банковских карт. Эту информацию они продавали через интернет-ресурсы по цене от 7 до 50 долларов. Таким образом, общий доход "русских хакеров" может составлять до 9,4 миллионов фунтов стерлингов или 12 миллионов долларов.

Взлом нанес сокрушительный удар по репутации British Airways. Руководство авиакомпании в лице исполнительного директора Алекса Круза извинилось перед клиентами. Однако это не успокоило пользователей системы. Пассажиры обеспокоены кражей их имен, счетов, адресов и телефонных номеров, которые могут быть использованы в незаконной деятельности.

По данным СМИ, за преступлением стоит организация Magecart, связанная с Россией. Они сочли некоторые счета более ценными, нежели другие. В результате взлома они завладели конфиденциальной информацией о жителях Британии, США, Канады, Кореи, Мексики, Аргентины, Бразилии, США и некоторых стран Западной Европы. Предполагается, что Magecart угрожает и другим системам, таким как популярный сервис для продажи билетов на концерты - Ticketmaster.