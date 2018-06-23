Новый кнопочный телефон Nokia 106 прослужит без подзарядки три недели

Финская корпорация HMD Global выпустила новый кнопочный телефон Nokia 106. Гаджет обладает простым дизайном, оснащён базовыми опциями и не имеет камеры.

Зато мобильное устройство не только стоит всего 1590 рублей, но и держит заряд в течение трёх недель за счёт большого аккумулятора, ёмкостью 800 мАч. Что касается общения, то энергии хватит на 15,7 часов разговоров в сети 2G. К сожалению, 3G и 4G LTE на устройстве не доступны. Кроме того, владельцы телефона могут при необходимости заменить батарею на другую, что делает телефон удобным для дальних поездок или походов, когда нет возможности зарядить устройство.

Зарядка телефона осуществляется через разъём microUSB, кабель входит в комплект Nokia 106. В характеристиках указаны 1,8-дюймовый экран с разрешением QQVGA (120 на 160 пикселей), 4-ядерный процессор MTK 6261D, полноценный 3,5 мм разъём для наушников, слот для двух SIM-карт и фонарик. Владельцы телефона получат доступ в радио, а также смогут сыграть в различные игры, среди которых классическая «Змейка» и Тетрис. В памяти устройства помещается до 500 SMS-сообщений. Единственный цвет – серый.

В России телефон поступит в продажу ближе к концу ноября. Nokia 106 отлично подойдёт для тех, кто привык использовать телефон по его прямому назначению и не нуждается в различных наворотах. В ноябре ожидается появление на международном рынке и другого устройства от финской компании – смартфон Nokia 8.1.