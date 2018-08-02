Круглосуточно с музыкой: радиохолдинги разрабатывают единый онлайн-плеер

С помощью этого изобретения будут вешать все крупные радиостанции, у которых есть эфирные частоты.

Плеер, как отмечается, адаптируют под все среды, где пользователи могут слушать контент, в том числе интернет-сайты. Также речь может зайти и о мобильных платформах iOS и Android. Разработкой единого плеера будет заниматься «ГПМ радио», «Выбери радио» и Европейская медиагруппа. Основная цель заключается в том, чтобы дать возможность слушать радио в онлайне. Дополнительные возможности монетизации не являются целью этого проекта.

Российские радиохолдинги планируют заключить антипиратский меморандум, что поможет бороться с нелегальной деятельностью в интернете. Была выражена надежда на то, что при содействии Роскомнадзора удастся защитить свою деятельность от пиратов. В соответствии с документом, правообладатели обязуются создать реестр страниц интернет-ресурсов, где размещены пиратские копии фильмов и сериалов.

«Газпром-медиа» поручит рекламные продажи на своих радиостанциях селлеру НСК, это делается с намерением увеличить прибыльность радиостанций. Разговоры о передачи продаж длятся больше года, и, если сделка состоится, селлер может получить их уже с начала 2019 года.