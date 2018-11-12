"Яндекс" презентует собственный смартфон

"Яндекс" стремительно набирает обороты и все чаще радует клиентов новыми изобретениями. Стало известно, что 19 ноября компания покажет миру собственный смартфон "Яндекс.Телефон".

В приглашении на мероприятие говорится, что помимо презентации обновленного поисковика будут представлены и новые продукты. Скорее всего, речь идет именно о мобильном устройстве.

В Сети уже появилось фото упаковки смартфона, изучив которую, можно сделать вывод, что новинка оснащена восьмиядерным процессором, имеет 4 ГБ оперативки 64 ГБ встроенной памяти. Также «Яндекс.Телефон» получит дисплей 5,65 дюймов (примерно 13 сантиметров) с разрешением Full HD+ и будет интегрирован с умным помощником "Алиса", который также является авторской разработкой компании.

В августе текущего года сообщалось, что компания начала поиск ретейлеров для продаж своей новинки. В итоге реализацией займутся «М.Видео» и «Вымпелком». Розничная цена ориентировочно составит 20 тысяч рублей.

"Яндекс" получил разрешение на выпуск смартфона "Яндекс.Телефон" на территории России в июле 2018 года, и уже в ноябре представляет новинку людям, создав её всего за полгода.

Помимо "Яндекс.Телефона" компания порадовала пользователей специальным выпуском смарт колонки в красном цвете, приобрести которую можно, оформив подписку на "Яндекс.Музыка". Также осенью на платформе "Яндекс.Маркет" был запущен онлайн-магазин "Бери", разработанный совместно со Сбербанком. Первым покупателем, что очень символично, стал Герман Греф.