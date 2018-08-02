Spotify теперь доступен на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Шведская компания, основанная в 2008 году, решила расширить горизонты своего влияния.

Spotify, самый популярный в мире платный сервис потоковой музыки, теперь официально запущен на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компания заявила, что теперь услуги будут доступны для 13 арабских рынков, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Марокко, но не Ливию, Ирак, Сирию или Йемен. Spotify был неофициально доступен на Ближнем Востоке в течение нескольких лет через счета, обычно зарегистрированные на других рынках, таких как Европа. Клаудиус Боллер, который ранее работал с Universal Music Group, является управляющим директором Spotify для Ближнего Востока и Африки. Боллер сказал, что, учитывая молодое население стран и высокий уровень «проникновения» смартфонов в повседневную жизнь, в этих странах давно должны были запустить сервис потокового аудио. Подписка на Spotify будет стоить за месяц за премиум-сервис 19.99 риалов (5,33 доллара) в Саудовской Аравии, 19.99 дирхам (5.44 доллара) в ОАЭ, 49,99 египетских фунтов (2,8 доллара) в Египте и 4,99 доллара США в других странах Ближнего Востока и Северной Африки. Бесплатный сервис также доступен в этих регионах.