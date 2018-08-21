Обновленный Ил-114 начнут эксплуатировать в 2023 году

Самолет Ил-114-300, состоящий на 100% из отечественных деталей, сможет работать даже в тяжелых условиях Крайнего Севера.

В Публичном акционерном обществе «Авиационный комплекс Ильюшина» рассказали о планах на новую версию самолета Ил-114. Новая сборка с кодом «300» будет готова к эксплуатации в 2023 году. Данной информацией поделился с журналистами руководитель проекта Ил-114 Иван Кабатов.

«Поставлять самолет заказчику мы сможем не сразу после выхода техники с конвейера, а только после подтверждения сертификата типа. Данный документ планируется оформить в последние месяцы 2022 года. Следовательно, поставки новой машины начнутся не ранее, чем в 2023 году. На сегодняшний день мы запланировали выпускать пассажирский самолет в трех вариантах: на 68, 60 и 52 посадочных места с увеличенным объемом багажного отделения. Ил-114-300 будет полностью состоять из российских узлов. Сейчас ведутся разработки усиленного двигателя», - сообщил Иван Кабатов. По словам конструкторов, технику можно будет эксплуатировать в условиях 50-градусных морозов.