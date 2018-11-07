Xiaomi разработала электрический радиатор

Китайская компания Xiaomi ежедневно продолжает удивлять своими разработками. Сегодня официальные представители организации сообщили о поступлении в продажу электрического радиатора.

Устройство получило название Xiaomi LTK Electric Heating Radiator. Оно обладает несколькими умными функциями. В частности, гаджет способен работать в режиме энергосбережения, а также в зависимости от необходимости переходить из режима низкой температуры в режим высокой. Кроме того, радиатор поддерживает функцию антифриз.

Разработчики сообщают, что устройством можно управлять с помощью смартфона. Это удобно, когда есть необходимость включить обогреватель еще до прихода его обладателя домой, чтобы прогреть жилое помещение до нужной температуры. Радитатор изготовлен на основе IPX4, что позволяет поддерживать должный уровень защиты от попадания влаги. Стоимость гаджета составляет 240 долларов.

Напомним, ранее стало известно, что Xiaomi сообщила о выпуске машинки для стрижки, которая предназначена специально для детских волос. Ее уникальность состоит в том, что работает она практически бесшумно, позволяя ребенку не пугаться в процессе корректировки прически. Кроме того, устройство водонепроницаемо, что позволяет просто ополоснуть его водой после использования.