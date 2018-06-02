Миллионы анкет Tinder выставляют на продажу в Сети

В открытый доступ регулярно сливают персональную информацию о пользователях популярных сервисов для знакомств. Так выяснили сотрудники Tactical Tech, общественной организации из Германии.

Группа исследователей во главе с Жоанной Молл обратили внимание на сайт USDate, который открыто выставил данные профилей на продажу. В ассортименте ресурса находятся миллионы анкет, размещенных на просторах Tinder, Match, OkCupid, Plenty of Fish и других приложений. Они содержат имена, электронные адреса, фотографии, данные о поле, возрасте, профессиях, увлечениях, сексуальных ориентациях и даже отличительных чертах людей. Как утверждает USDate, все они описывают реальных пользователей.

При этом персональные данные продаются относительно дешево. Представителям Tactical Tech удалось купить миллион анкет всего за 153 доллара. Предполагается, что сами сервисы получают дополнительную прибыль, продавая такую информацию сторонним лицам. Создатели USDate называет такой бизнес вполне законным. Жоанна Молл и её коллеги подтверждают это, приводя пункты пользовательских соглашений. Люди сами позволяют компаниям распоряжаться этой информацией по своему усмотрению. Эксперты отметили, что при желании пользователь не сможет стереть персональные данные, ведь они хранятся сразу на нескольких серверах.