Компания Poptel презентовала "бессмертный" смартфон

Китайская компания Poptel презентовала смартфон Р60, который по праву можно считать бессмертным. Гаджет выдерживает мощные удары по корпусу и падения с высоты, может долго находиться под водой и даже стекло не является его уязвимым местом.

Разработчики оснастили новинку системой защиты IP68, которая является наиболее надежной из всех возможных. Корпус усилен специальными подвесными бамперами и металлической рамой с пластмассовыми углами, делающей безвредными для P60 сильные удары и падения с высоты. Стекло Gorilla Glass также разработано специально для эффективного противодействия нагрузкам.

В компании утверждают, что устройство способно сохранить работоспособность даже после часа, проведенного под водой на глубине 1,5 метра. Сенсорный экран адаптирован к работе с мокрыми руками. Гаджет получил специальный сертификат MIL-SPEC 810G.

Помимо внешней защиты, Р60 имеет функции по обеспечению конфиденциальности: сканер отпечатков пальцев, а также функцию распознавания лица. Также предусмотрена возможность push-to-talk без разблокировки экрана.

Технические характеристики новинки следующие: процессор Helio P23 от MediaTek, экран с диагональю 5,7 дюймов (примерно 13 сантиметров), с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Мощность встроенной батареи составляет 5000 мАч. Этого хватает на двое суток активной автономной работы.

Новинка доступна в черном, зеленом и оранжевом цветах. Цена составляет 260 долларов.

Китайская компания Poptel совершенно не известна на нашем рынке, однако она была создана еще в 2006 году. Раньше Poptel занималась производством высокотехнологичной продукции, в том числе мобильных телефонов, по заказу других фирм. Сейчас на стала самостоятельной и выпускает смартфоны под собственным брендом.