Хакеры могут взломать большинство существующих банкоматов за 15 минут

Эксперты компании Positive Technologies выяснили, что почти любой банкомат уязвим перед опасностью взлома со стороны хакера. Причем злоумышленнику потребуется не более 15 минут, что осуществить задуманное.

Сотрудники компании рассказали, что устройство современных банкоматов таково, что не позволяет обеспечить полную безопасность как денежных средств, так и личных данных банковских карт клиентов. При этом специалисты подчеркнули, что уязвимость ко взлому не всегда означает возможность реальной атаки.

Кроме того, выяснилось, что в случае проникновения злоумышленника в сервисную зону банкомата, вероятность хищения денежных средств составляет 100%. В процессе изучения моделей распространенных на рынке устройств удалось установить, что в 26 банкоматах производителей, среди которых Diebold Nixdorf и NCR, хакеры могут практически беспрепятственно получить данные карт клиентов, прошедших через картридер.

Отмечается, что многие используют специальное скимминговое устройство. Оно переносное и крепится к банкомату и позволяет копировать данные с магнитной полосы. Более того, хакеры способны перехватывать данные во время передачи данных между банкоматом и процессинговым центром или между операционной системой банкомата и картридером.

Напомним, ранее стало известно, что экспертами был выявлен новый мощный способ кражи денег из банкоматов. В соответствии с ним хакеры загружали в устройства вредоносное ПО, из-за которого банкомат принимал действия злоумышленников за команды банка.