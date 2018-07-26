Дикари на час: в работе сервисов Google произошел сбой

Как отмечается, в работе поиска и отличных сервисов Google происходили сбои. Перерывы в обслуживании происходили почти два часа, в этот промежуток времени основной трафик Google шел через российские и телевизионные и интернет-каналы.

Руководство американской корпорации не стало оспаривать наличие существенной проблемы со связью, уточнив, что она зависела от определенных внешних факторов. В полночь начали поступать жалобы о неисправности, компания начала расследование данного инцидента. На данный момент нельзя совершенно точно сказать, чем она была вызвана.

Представители Google и Роскомнадзора проведут переговоры 14 ноября, речь пойдет о несоблюдении американской компанией требований законодательства РФ. Глава Роскомнадзора отметил, что 26 ноября организация будет передавать в суд дело об административном нарушении, поскольку корпорация не подключена к ФГИС, к тому же данные пользователей компании не отаются конфиденциальными.

Также стоит отметить, что компания Waymo до конца года запустит сервис беспилотных такси, который на данный момент времени не имеет аналогов. Было отмечено, что компания начнёт предоставлять услуги такси для нескольких сотен пассажиров.