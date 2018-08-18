Valve наградила украинца за сообщение об ошибке в Steam

Украинский IT-специалист Артём Московский обнаружил баг в онлайн-сервисе Steam, который позволял пользователям создавать неограниченное число копий любой игры, доступной в интернет-магазине.

По словам тестировщика, он наткнулся на баг неожиданно. Уязвимость в системе позволила Московскому сгенерировать 36 тысяч копий игры Portal 2. В настоящее время цена на игру составляет 259 рублей. Он не стал использовать это в своих интересах и сообщил об ошибке в компанию Valve, за что ему выплатили вознаграждение в размере 20 тысяч долларов. Как сообщают представители компании, баг удалось устранить до того, как им успели воспользоваться другие пользователи, поэтому Valve не понесла убытков.

Московский не в первый раз помогает Valve в исправлении ошибок сервиса. В июле ему заплатили 25 тысяч рублей за то, что он обнаружил уязвимость, которая открывала доступ к информации из базы данных Steam.

Программу по вознаграждению пользователей за сообщение о багах Valve запустила весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Valve приступили к работе над VR-шлемом для игры по вселенной Half-Life.